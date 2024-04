Mannen, som ble pågrepet torsdag, to dager etter drapet, er siktet for forsettllig drap på en svensk apotekansatt kvinne i 30-årene utenfor et apotek i Arendal tirsdag formiddag.

– Den drepte kvinnen var på jobb, men drapet skjedde utenfor apoteket, bekrefter politiadvokat Vanja Bruvoll overfor NTB.

Samlet bevisbilde

Den siktede mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Agder tingrett i Kristiansand klokken 12 lørdag. Hvilke restriksjoner politiet vil be om er ikke endelig avklart, ifølge Bruvoll.

Hun sier at det er det samlede bevisbildet som gjør at politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapet.

– Det betyr at vi mener det er mer enn 50 prosent sannsynlighet for at han har gjort det han er siktet for, sier Bruvoll.

– Den videre etterforskning vil avklare om mistanken mot ham styrkes eller svekkes, sier Bruvoll.

Kniv

Til nå i etterforskningen har ikke politiet funnet noen relasjoner mellom siktede og avdøde. Hun kan derfor ha vært et tilfeldig offer.

Politi og ambulanse rykket ut til Boots Apotek i Arendal sentrum ved 9.30-tiden torsdag etter melding om en skadd kvinne, som kort tid senere døde. Kvinnen, en svensk statsborger bosatt i fylket, var ansatt på apoteket.

Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen ble drept med kniv, ifølge Agderposten. Det vil politiet foreløpig ikke bekrefte av hensyn til etterforskningen.

Advokat Joakim Boye, som forsvarer den drapssiktede, har så langt ikke villet kommentere saken.