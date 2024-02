Brevstemmene skal fortsatt telles, så det endelige resultatet er foreløpig ikke klart. Men de digitale stemmene, som var talt opp like etter klokken 21, viser at et flertall ønsker å forbli en del av Kristiansand.

Av 6.843 elektroniske stemmer i Søgne har 3.823 (55,9 prosent) stemt mot at Søgne og Sogndalen bør skilles ut fra Kristiansand, ifølge Valgdirektoratet. Det er 2.942 (55,9 prosent) som har stemt for en løsrivelse fra storkommunen, mens 78 har stemt blankt.

I Sogndalen har 1874 (60,4 prosent) av totalt 3104 personer stemt mot en løsrivelse fra storkommunen, mens 1874 (38,4 prosent) har stemt for og 39 har stemt blankt.

I 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune. Regjeringen har siden lovet at folk i Søgne og Sogndalen skulle få ha en folkeavstemning om løsrivelse fra Kristiansand.

Det er ikke kjent hvor mange brevstemmer som har kommet inn, men ifølge valgdirektoratet er det 10.279 stemmeberettigede i Søgne. I Songdalen er det 5592 stemmeberettigede.