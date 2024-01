Mandag vil døgnprisen ligge på mellom 113 og 116 øre per kilowattime i de sørlige prisområdene. Prisen er uten nettleie og avgifter og før strømstøtte er trukket fra, skriver E24.

Dyrest blir timen mellom klokka 17 og 18 mandag, går det fram av oversikten fra strømbørsen Nord Pool. Da ligger strømprisen på mellom 141 og 149 øre per kilowattime i områdene som blant annet omfatter Oslo, Bergen og Kristiansand.

Strømprisene stiger dermed noe fra helgen, da prisen var rundt 100 øre kilowattimen i de sørlige områdene.

Midt-Norge skiller seg ut fra resten av landet ved at strømprisen faller fra søndag til mandag, skriver avisen. Her går prisen fra 81 øre per kilowattime søndag til 61 øre mandag.

I Nord-Norge stiger prisen fra 35 øre kilowattimen søndag til 40 øre mandag.