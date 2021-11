Under halvparten av norske kirker har tyverialarm

Kun 47 prosent av landets kirker har tyverialarm, viser årets kontroll. Det skaper bekymring hos arbeidsgiverne i kirkelige virksomheter.

– Vi synes det er altfor lavt. Sikringen av kirkebygg er en kamp mot budsjettene, sier Ingrid Staurheim, fagdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Den samme kontrollen viser at 78 prosent av landets kirker har et brannvarslingssystem som er intakt.

1.626 nye koronasmittede registrert siste døgn - 318 i Oslo

Foto Stian Lysberg Solum / NTB

Det siste døgnet er det registrert 1.626 koronasmittede i Norge. Det er 482 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet på en enkelt dag siden 6. september da det ble registrert 1.783 nye smittede.

I Oslo er det registrert 318 nye koronasmittede siste døgn. Det er 102 flere enn samme dag forrige uke.

Byrådet i Oslo har brukt 596 millioner på å kjøpe private barnehager

Foto Håkon Mosvold Larsen / NTB

De siste årene har byrådet i Oslo brukt nesten 600 millioner kroner på oppkjøp av ti private barnehager for å gjøre dem kommunale.

Siden 2017 har Ap/SV/MDG-byrådet brukt 596 millioner kroner på å kjøpe private barnehager, viser en oversikt fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), skriver Vårt Oslo.

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, sier han er rystet over kommunens pengebruk.

Republikaneren Youngkin leder i Virginia

Foto Steve Helber / AP / NTB

Republikaneren Glenn Youngkin leder guvernørvalget i Virginia med om lag 3 prosentpoeng når rundt 95 prosent av stemmene er talt opp.

Valget i delstaten, som Biden vant med 10 prosentpoeng i fjorårets presidentvalg, ble på forhånd ansett som en mulig pekepinn på hvor velgerne i USA står, et knapt år inn i 78-åringens presidentperiode. Youngkin, som er nykommer i politikken, stiller mot Demokraten Terry McAuliffe, som var delstatens guvernør fra 2014 til 2018.

USA anbefaler Pfizer-vaksinen for barn

Foto Matt Rourke / AP / NTB

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler koronavaksinen til Pfizer og Biontech til barn som er mellom fem og elleve år gamle. Et ekspertpanel fra smittevernetaten CDC anbefalte tidligere tirsdag at vaksinen gis til barna, og godkjenningen fulgte noen timer senere.

Forrige uke godkjente mat- og legemiddeltilsynet FDA vaksinen for den samme aldersgruppa, men CDC måtte også gi grønt lys, fordi vaksinedosene blir distribuert via statlige tjenester. Biden-administrasjonen har i forkant skaffet seg nok doser til å vaksinere de 28 millioner barna i aldersgruppa.

Eric Adams blir ordfører i New York

Foto Eduardo Munoz/Pool Photo via AP)

Den tidligere politibetjenten Eric Adams blir ordfører i New York. Demokraten blir storbyens andre svarte ordfører etter å ha slått republikaneren Curtis Sliwa. Adams gikk til valg på en sentrumsplattform, og blir byens andre svarte ordfører etter David Dinkins, som styrte mellom 1990 og 1993.

Han jobbet i politiet i 22 år før han gikk inn i politikken. I dag er han president i bydelen Brooklyn, New Corks mest folkerike. Adams tar over etter Bill de Blasio, som 31. desember går av etter to perioder.