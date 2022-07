Brannvesenet er optimistisk til arbeidet med å slukke skogbrannen i Nissedal. De har fortsatt ikke helt kontroll, men spredningsfaren er over.

– Vi har ikke kontroll helt enda, men vi er optimistiske på at det skal gå veien. Vi har to skogbrannhelikoptre i sving, og de sier at de har relativt god kontroll på ytterkanten av brannen, sier vaktleder Anders Hæg ved 110-sentralen Sørøst til NTB.

Videre forteller han at det ikke er fare for spredning av brannen, da helikoptrene har kontroll.

– Det jobbes mest i midten av brannområdet, mens helikoptrene blir brukt på toppene, forklarer han.

Brannvesenet får bistand fra sivilforsvaret og flere skogbranntropper. Totalt er det 50 til 60 personer som bidrar med slukningsarbeidet.

Lørdag kveld var det risiko for at brannen skulle spre seg blant annet til Eikhom kraftverk. Vind har bydd på utfordringer for brannmannskapene siden brannen startet lørdag, men situasjonen har bedret seg i løpet av søndagen, ifølge Hæg.

– Så sant situasjonen holder seg slik den er nå, så blir det ikke aktuelt med evakueringer av andre. Samtidig er det ikke så mye vind nå, og det virker som det vil vare utover dagen, sier han.

Brannen har et omfang på 2.000 mål, og ble meldt rundt klokken 12 lørdag. I alt tre brannkonstabler ble lagt inn på sykehus lørdag etter å ha pustet inn røyk. Skadeomfanget er ukjent.

Brannen oppsto i nærheten av jettegrytene i området, som er et populært turmål og badeplass.