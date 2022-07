Han trekker seg for å gjøre det mulig med en samlingsregjering i landet, heter det i en uttalelse fra Wickremesinghes kontor. Det skjer etter store demonstrasjoner i Sri Lankas hovedstad Colombo lørdag.

Titusener av demonstranter krever at både presidenten og statsministeren går av på grunn av den økonomiske krisen i landet.

Lørdag formiddag lyktes demonstrantene i å storme presidentpalasset i hovedstaden Colombo til tross for stor tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker.

Lokale medier melder at demonstrantene har tatt seg inn på presidentens kontor.

President Gotabaya Rajapaksa har selv flyktet fra boligen, og er ifølge en tjenestemann ved presidentens kontor brakt i sikkerhet.

Store demonstrasjoner

Presidentens sikkerhetsstyrker avfyrte flere varselsskudd i et forsøk på å spre de sinte demonstrantene, ifølge tjenestemannen.

AFP melder at statsminister Ranil Wickremesinghe kalte inn kabinettet til et hastemøte etter stormingen.

Politiet på Sri Lanka innførte portforbud i hovedstaden lørdag i et forsøk på å hindre de store demonstrasjonene. Demonstrantene hadde varslet på forhånd at de ville prøve å storme presidentpalasset.

Opposisjonen og juristforbundet har kalt portforbudet ulovlig. Ifølge AFP skal flere demonstranter ha tvunget jernbanemyndighetene til å kjøre tog for å frakte dem til Colombo for lørdagens demonstrasjoner.

Politiet har også brukt tåregass og vannkanoner mot demonstrantene gjentatte ganger de siste ukene, og det har vært stor uro i landet.

Økonomisk krise

Demonstrantene mener president Gotabaya Rajapaksa er ansvarlig for den økonomiske krisen i landet, den verste siden landet fikk sin uavhengighet i 1948. Også statsminister Ranil Wickremesinghe fordømmes fordi han ikke har gjort nok for å dempe krisen siden han ble utnevnt for to måneder siden.

Sri Lanka er nærmest bankerott og har suspendert betalingen av 7 milliarder dollar på utenlandsgjelden som har forfall i år. Landet har gått tom for valuta og er ikke i stand til å importere mat, drivstoff, gass til matlaging eller medisiner.

Mangelen på drivstoff til kraftstasjoner fører til daglige strømbrudd, og folk står i kø i dagevis for å kjøpe bensin. På grunn av krisen er inflasjonen skyhøy, noe som særlig rammer de fattigste.

Utenriksdepartementet har frarådet alle reiser til Sri Lanka som ikke er strengt nødvendige.