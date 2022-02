Ifølge president Joe Biden ble IS-lederen drept da amerikanske spesialsoldater slo til mot et hus i Atmeh i Idlib-provinsen, en landsby på grensa til Tyrkia.

– I går kveld, på min ordre, gjennomførte amerikanske styrker nordvest i Syria en vellykket operasjon for å beskytte det amerikanske folk og våre allierte, og for å gjøre verden til et tryggere sted, heter det i en skriftlig kunngjøring fra Biden.

– Takket være dyktigheten og motet til våre væpnede styrker, har vi fjernet IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi fra slagmarken, heter det videre.

Bombevest

Et blodflekket gulv er tilbake i huset som natt til torsdag ble angrepet av amerikanske spesialsoldater i den syriske landsbyen Atmeh på grensa til Tyrkia. Foto: AP / NTB

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi skal ha overtatt ledelsen av den ytterliggående islamistgruppa IS etter at den forrige lederen Abu Bakr al-Baghdadi tok sitt eget liv med en bombevest da amerikanske styrker sporet ham opp i Idlib i 2019.

En anonym amerikansk sikkerhetskilde sier til nyhetsbyrået AFP at også Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi utløste en bombevest da de amerikanske soldatene kom.

Barn og kvinner

Et barn viser fram en patronhylse etter nattens amerikanske angrep i den syriske landsbyen Atmeh på grensa til Tyrkia. Foto: AP / NTB

Ifølge hjelpearbeidere fra De hvite hjelmene, innbyggere og journalister i Atmeh ble 13 personer drept under det amerikanske angrepet, blant dem seks barn og fire kvinner.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser også at 13 ble drept, men at det var fire barn og to kvinner blant ofrene.

Det er ikke kjent om de ble drept av amerikanske soldater eller da IS-lederen angivelig utløste bombevesten.

– Det var svært skremmende, ingen visste hva som skjedde, forteller Jamil el-Deddo, som bor i en leir for internflyktninger i nærheten av huset som ble angrepet.

– Vi fryktet at det var syriske fly, noe som brakte tilbake minner om tønnebombene som ble sluppet over oss, sier han.

Blodig

Den øverste etasjen i huset der IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi angivelig skjulte seg. Ifølge president Joe Biden ble han drept i angrepet, det samme ble flere barn og kvinner. Foto: AP / NTB

Øverste etasje i huset der IS-lederen skal ha skjult seg, ble helt rasert under det amerikanske angrepet. Blodige gulv forteller med tydelighet hvilket drama som utspant seg der i nattetimene.

I ett av soverommene står en barneseng, og fra taket henger en huske av blå plast. Kjøkkenet er helt svart etter å ha blitt rasert av brann.

En av naboene, Omar Saleh, forteller at dørene og vinduene i huset hans begynte å vibrere da flere helikoptrene ankom i 1.10-tiden. Deretter hørte han en høyttalerstemme som ba kvinner om å overgi seg eller forlate området. Ifølge Saleh snakket mannen med irakisk eller saudiarabisk aksent.

– Dette pågikk i 45 minutter. Det kom ikke noe svar. Da begynte de å skyte med maskingevær, forteller han.

Skytingen fortsatte i rundt to timer, og helikoptre hang ifølge Saleh lavt over landsbyen hele tiden.

Sprengte helikopter

Innbyggere i Atmeh forteller også at de hørte en kraftig eksplosjon. En amerikansk sikkerhetskilde forteller at et av helikoptrene ble sprengt fordi det oppsto mekaniske problemer.

Ifølge SOHR utløste angrepet skuddveksling og kamper mellom amerikanske soldater og opprørere i landsbyen, noe aktivisten Taher al-Omar bekrefter at han var øyenvitne til.

Ødelagte butikkfasader viser også at det var skuddveksling et stykke unna huset som ble angrepet.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS har tidligere gjennomført en rekke drone- og flyangrep mot antatte IS- og al-Qaida-ledere i Idlib.

Provinsen kontrolleres i stor grad av den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som regnes som al-Qaidas avlegger i Syria.