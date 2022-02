– Problemet er frost i bakken og at det regner. Det er et værfenomen som gjør at det er helt umulig å bevege seg ute. Vi prøver å få driften til å gå, men det er ikke forsvarlig å ta av, sa kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor til VG rundt klokka 8 fredag morgen.

En drøy halvtime senere opplyste Avinor på Twitter at begge rullebanene var åpnet igjen for normal trafikk.

– Væromslag i morgentimene har ført til at Oslo lufthavn i en periode kun tok imot fly som landet. Begge rullebaner er nå åpne igjen, og vi jobber for fullt med å åpne helt opp. Passasjerer som rammes, bes følge med på informasjon fra flyselskapene, skrev Avinor.