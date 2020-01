Kina bekrefter flere virusdødsfall

Til nå har 26 personer mistet livet som følge av utbruddet av det kinesiske coronaviruset, og 830 sykdomstilfeller er påvist, bekrefter kinesiske myndigheter.

Flere kinesiske byer innfører reiserestriksjoner for å hindre at det nye lungeviruset sprer seg. Myndighetene har også avlyst flere nyttårsarrangement og bedt folk holde seg unna folketette steder. Her fra flyplassen i Beijing. Foto: Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den nasjonale helsekommisjonen opplyser også at 1.072 mistenkte tilfeller av virussmitte blir undersøkt.

Kinesiske forskere mistenker at lungeviruset kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked i Wuhan.

Det er innført reiserestriksjoner i flere byer i Hubei-provinsen i det sentrale Kina, og Huangshi er den sjuende byen som isolerer seg. Her blir all offentlig transport stanset, i tillegg blir en ferjeterminal og broer over elver stengt.

Myndighetene håper at isoleringstiltakene vil begrense ytterligere spredning, særlig i forbindelse med at flere hundre tusen reisende er ventet i forbindelse med helgens nyttårsfeiring.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet av det kinesiske coronaviruset.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus opplyste torsdag at det så langt heller ikke er funnet bevis for at viruset har smittet mellom mennesker utenfor Kina.

Det nye coronaviruset hører til samme familie som lungeviruset sars, som tok livet av 800 verden over i 2002 og 2003. Det viruset spredde seg også fra Kina.

Så langt er det meldt om virussmitte i Japan, Filippinene, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, USA og i Hongkong og Macau.

En indisk sykepleier i Saudi-Arabia som har fått påvist coronavirus, er smittet med en annen type enn det som kommer fra Kina.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 07:05

Les også

Mest lest akkurat nå