Mann i 40-årene siktet for drap i Nittedal

Politiet har siktet en mann for drap etter at en død mann i 30-årene ble funnet i en bil utenfor et butikksenter i Nittedal.

Politiet jobber på stedet etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bil på Rotnes i Nittedal. 1 av 2 Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

Den siktede mannen er i 40-årene og er bosatt i Nittedal, opplyser Øst politidistrikt.

En politipatrulje fant den døde mannen i en bil utenfor Maxbo i Nittedal klokken 5.30 torsdag morgen. Han hadde da blitt meldt savnet onsdag kveld.

Mannens pårørende er varslet.

Undersøkelser i bolig

Politiet har gjennomført undersøkelser i den siktedes bolig, samt der den døde mannen ble funnet. Siktede ble avhørt torsdag.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå inn på hva som er fremkommet i avhør, eller flere detaljer i etterforskningen så langt, sier politiadvokat Aud Gravås i Øst politidistrikt.

Den siktede og den drepte har en relasjon, men de er ikke i familie. Politiet vil ikke gå nærmere inn på relasjonen.

Sperret av senter

Store deler av parkeringsplassen ved senteret, som inneholder butikkene Maxbo og Elkjøp, var torsdag sperret av, ifølge NRK.

– Mannen ble meldt savnet i går, og med bakgrunn i etterforskningen som vi har foretatt gjennom natten, så ble han funnet på baksiden av bygget her, sier innsatsleder Torgeir Killi Haugstad.

Flere politifolk, krimteknikere og en hundepatrulje er på stedet, ifølge Varingen.

Haugstad vil ikke si hvor den avdøde ble meldt savnet.

Politiet jobber nå med å finne motiv og bakgrunn for hendelsen. Av hensyn til etterforskningen og fare for bevisforspillelse vil de ikke gi noen detaljer om dette torsdag.