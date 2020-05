Mann funnet død i bil i Nittedal – en mann er pågrepet

En mann er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bil utenfor et senter i Nittedal torsdag morgen.

Politiet jobber på stedet etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bil på Rotnes i Nittedal. 1 av 2 Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

Store deler av parkeringsplassen ved senteret, som inneholder butikkene Maxbo og Elkjøp, er sperret av torsdag formiddag, ifølge NRK.

– Mannen ble meldt savnet i går, og med bakgrunn i etterforskningen som vi har foretatt gjennom natten, så ble han funnet på baksiden av bygget her, sier innsatsleder Torgeir Killi Haugstad.

En politipatrulje fant den døde mannen i en bil utenfor senteret på Rotnes i Nittedal ved 5.30-tiden torsdag morgen, opplyser Øst politidistrikt.

Flere politifolk, krimteknikere og en hundepatrulje er på stedet, ifølge Varingen.

Haugstad vil ikke si noe om de involverte har lokal tilknytning, eller hvor den avdøde ble meldt savnet.

Den pågrepne mannen ble torsdag morgen avhørt. Han har en relasjon til avdøde, men de to er ikke i familie, opplyser politiet.

De opplyser videre at de ikke kan si noe mer om hendelsen per nå, men har varslet at det kommer en ny pressemelding om saken i løpet av dagen.