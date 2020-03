277 registrerte koronasmittede i Norge – 85 har fått påvist smitte det siste døgnet

Koronaepidemien er i en fase der helsemyndighetene ikke lenger har oversikt over alle smittekjeder. FHI anbefaler avlysning av store arrangementer.

Tiltakene skal bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av dem som behøver det, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet. Foto: Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NTB

– Vi er i en ny fase av epidemien nå. Vi ser at de som er rapportert smittet, fortsatt hovedsakelig er relatert til reiser. Men det er samtidig et økende antall smittede der vi ikke har klart å finne smittekjeden. Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet tirsdag kveld.

Til sammen har 277 personer nå fått påvist koronaviruset i Norge. Det er en økning på 85 siste døgn fram til klokka 16 tirsdag.

Totalt er 81 personer blitt smittet i Norge. For 73 av disse er det kjent at de har hatt kontakt med en annen som er smittet.

I tillegg til håndhygiene anbefaler Folkehelseinstituttet tiltak for å redusere kontakt mellom mennesker. Det gjelder bruk av hjemmekontor og fleksitid der det er mulig og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.

– De tiltakene som nå kommer, er viktige for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av dem som behøver det, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.