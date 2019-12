Uvær og glatte veier skaper utfordringer i trafikken i Sør-Norge

Vegvesenet ber trafikantene om å kjøre forsiktig.

– Sterk vind og snødrev skaper utfordringer, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen i Bergen til NRK.

Ifølge vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt vil snøbygene vedvare i fjellet utover søndagen.

– Men de fleste vil komme i vestlige fjellområder. Det betyr ikke at de ikke kan komme på østlig side også, men de fleste vil komme i vest, sier han til NTB.

Også i Oslo bød snø og glatte veier på problemer.

– Det snør, og det er glatte og hvite veier i hele distriktet. Patruljene i byen sier det er glatt over alt, sa operasjonsleder Gjermund Stokkeli Oslo politidistrikt til NRK. Snøfallet ga seg tidlig på formiddagen.

Bedring på veiene

Det ble iverksatt ekstra tiltak for å salte, brøyte og strø på de aktuelle veistrekningene.

– Det kom en del snø på ganske kort tid, men jeg ser på kameraene nå at det begynner å bli fin og bar vei. Entreprenørene har fortsatt en jobb å gjøre på sideveiene, men de er ute med alt tilgjengelig mannskap og det jobbes på spreng for å få det på et akseptabelt nivå, sa trafikkoperatør Anne Hårstad ved Vegtrafikksentralen Øst til NTB tidligere søndag.

På fylkesvei 569 ble Modalstunnelen i Modal stengt etter at nærmere ett tonn med stein falt ned. Steinene vil ikke bli fjernet før mandag, melder Vegtrafikksentralen Vest. Tunnelen åpnet søndag ettermiddag med redusert framkommelighet. Bilistene må følge en ledebil gjennom tunnelen inntil steinene er fjernet.

Både på E134 over Haukelifjell, riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 7 over Hardangervidda ble det innført kolonnekjøring.

Flere stengte fjelloverganger

Flere andre fjelloverganger ble også stengt på grunn av uvær. Fylkesvei 13 Gaularfjell er inntil videre stengt til mandag morgen, da det skal foretas ny vurdering, mens fylkesvei 4224 Sirdal–Lysebotn har vært stengt siden lørdag.

Fylkesvei 51 Valdresflye i Oppland ble stengt tidlig søndag morgen for deretter å bli gjenåpnet ved 9-tiden. Vegtrafikksentralen Øst meldte samtidig at strekningen kan bli stengt igjen på kort varsel ettersom det er meldt økning i vinden til liten storm søndag ettermiddag.

På flere andre fjelloverganger i Sør-Norge er det fortsatt vanskelige kjøreforhold med snø- og isdekke, og Vegtrafikksentralen varsler at det kan bli innført kolonnekjøring og stengninger på kort varsel. Dette gjelder blant annet riksvei 15 Strynefjellet, riksvei 52 Hemsedalsfjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland.