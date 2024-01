Samtlige nødetater rykket klokken 4.52 ut etter melding om knivstikking på en privatadresse i Sørfold kommune i Indre Salten. Da politiet tok seg inn i huset, fant politiet tre personer som ble bekreftet døde på stedet.

– Vi fant også en skadd person som ble fraktet til Bodø med redningshelikopter, sa stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– De tre døde personene er en mann og en kvinne i 40-årene, samt en ung mann i slutten av tenårene. Den skadde som er fraktet til sykehus er et barn. Det var også et barn til på adressen som har kommet fysisk uskadd fra hendelsen, sier politiadvokat Kristine Pedersen.

Den antatte gjerningspersonen er blant de tre døde. Ifølge Pedersen er det en familiær relasjon mellom de fem personene.

Familiær relasjon

Meldingen til nødetatene kom fra boligen der hendelsen fant sted.

– Dette er en svært alvorlig hendelse. Vi har kalt inn alt av ressurser på 1. nyttårsdag for å etterforske saken med den alvorlighetsgraden dette er, sier politiadvokaten.

Politiet har opprettet pårørendekontakt og er på plass for å ivareta de etterlatte.

– Dette er en dypt tragisk hendelse med både fornærmede og etterlatte, det er mange som skal ivaretas. Våre tanker går først og fremst til dem, sier Pedersen.

Politiet har sikret åstedet og startet etterforskning. Kripos er på vei til Sørfold for å bistå i etterforskningen.

Flere tilstede på sammenkomst

– Så vidt vi har fått klarhet i, skjedde dette i en sosial sammenheng, eller i en forlengelse av dette. Hva slags sammenkomst det har vært er noe av det vi prøver bringe på det rene, sier etterforskningsleder Erling Johannessen i Nordland politidistrikt.

– Vi vet at det har vært personer tilknyttet denne sammenkomsten utover de som vi nå har nevnt, men hvor mange og hvem disse er, sier vi ikke noe om nå, sier han videre.

Politiet sier de har god oversikt over vitner i saken og vil ta kontakt med disse fortløpende.

Selv om politiet mener gjerningspersonen er blant de døde, ser politiet om det kan være alternativer til den hypotesen som de mener er den sterkeste.

Johannessen sier at selv om politiet skal finne ut hvem som har stått bak hendelsen, hvorfor det har skjedd og hvordan, innebærer politiets arbeid også å ivareta de pårørende og etterlatte – og sørger for at de får den hjelpen de har behov for og krav på.

– De berørte skal også få oppnevnt bistandsadvokat, sier Johannessen som legger til at kommunen har opprettet krisestab.