Det var ikke plass til alle som ville inn i Oslo rådus da en av våre største visesangere ble bisatt fredag. Den store rådhushallen rommet 900 mennesker, fra høy til lav, fra kulturminister, ordfører og kjente artister fra den store visebølgen – til vanlige folk som har hatt glede av alle sangene Lillebjørn har vartet opp med.

– Båndene mellom ham og Oslos innbyggere er sterke. Han satte ord og toner til følelsen av å vandre rundt på Aleksander Kiellands plass, nedover Schweigaards gate, og den helt spesielle stemningen bare en bysommer i Oslo kan gi, sa Oslos ordfører Anne Lindboe (H) i sitt innledningsord til bisettelsen.

Hun beskrev et gjensidig kjærlighetsforhold mellom visesangeren og byens innbyggere.

– De siste ukene har jeg hørt mange si at Lillebjørn elsket Oslo, og Oslo elsket Lillebjørn tilbake, sa hun.

En lang kø dannet seg utenfor rådhuset i timene før seremonien. Innimellom satte de i gang allsang med noen av Lillebjørns kjente sanger.

Et hundretalls mennesker som ikke slapp inn i varmen, sto ute i Borggården og ventet til kisten med en av Norges aller mest folkekjære artister ble båret ut etterpå. Sekkepiper spilte «Amazing grace» da den ble kjørt bort.

– Vil aldri skje igjen

Bisettelsen ble den aller siste opptredenen til de legendariske Gitarkameratene. Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde sang «Se alltid lyst på livet» og konstaterte at gruppen «offisielt er lagt ned».

– Det er absolutt siste gang vi alle fire er samlet. Det kommer aldri til å skje igjen. I dag skal vi synge en av Lillebjørns aller gladeste sanger, sa Sivertsen, ifølge VG , før de startet.

Det var et av mange musikalske innslag i seremonien. Med unntak av en hardingfeleslått var alle sammen sanger som Lillebjørn selv har skrevet enten tekst eller musikk til. «Barn av regnbuen» var selvsagt med, framført av Bolteløkka barnekor.

– Musikken drev oss

– Skulle ikke du leve evig, slik musikken din skal, spurte Steinar Ofsdal i sin minnetale til sin venn.

De to startet sin musikalske karriere i Oslo på 1960-tallet. I talen skildret Ofsdal reisen fra de spilte i The Young Norwegians sammen, en vei som gikk fra storband og jazz via folkemusikk til viser.

– Det var musikken som drev oss. Og for deg var det også tekstene, sa Ofsdal i talen.

– Jeg hadde blitt kjent med en utrolig kreativ gutt, som det spruta ut ideer av – av alle slag. Du hadde også en humor som smitta over på meg, sa han.

Sjenert formidler

Men han kom også inn på en annen side av den folkekjære artisten:

– Jeg lurer på om folk skjønte hvor sjenert du var. Du var ikke akkurat en small-talker. Men du var glad i publikummet ditt, og du ville formidle. Du ville fortelle, sa han.

Også Åse Kleveland holdt minnetale. På slutten av 1970-tallet spilte Kleveland i visebandet Ballade! sammen med Lillebjørn Nilsen, Birgitte Grimstad og Lars Klevstrand.

Oslo kommune besluttet å holde en æresbegravelse for visesangeren og deler kostnadene med familien. Bisettelsen var åpen, etter familiens ønske. Men det var ikke mulighet til å ta bilder eller filme inne i rådhushallen, og seremonien ble ikke strømmet.