Det kommer fram i Høies nye bok «Uro i koronaens tid».

Bakgrunnen var at Guldvog vegret seg for å sette ned foten når det var uenighet mellom ham og de andre helsetoppene, skriver VG.

– Jeg opplevde at det gikk for sent og at man ikke hadde tilstrekkelig tiltak i dagene opp mot 12. mars. Da lurte jeg på om Bjørn Guldvog var den rette til å lede dette, sier Høie til NRK.

Høie ønsket at departementsråd Bjørn-Inge Larsen skulle ta over roret og ba heller om at man hentet inn tidligere direktør ved Folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen og Espen Rostrup Nakstad for å forsterke laget som skulle håndtere pandemien.

Det skal Guldvog ha gitt inntrykk av at han satte pris på. Helsedirektøren selv har ikke lest boka, men sier han «deler vurderingen av at ledelsen i Helsedirektoratet trengte å styrkes».