Dette skjedde i natt

Mann til sykehus med stikkskader

En mann i 20-årene ble sendt til sykehus etter at politiet fikk melding om en voldsepisode klokken 23.33 i Drammen i Buskerud torsdag kveld. Skadene skal ikke være livstruende.

Politiet har brakt inn tre personer i 20-årene og etterforsker sakene videre.

Kvinne i 80-årene omkom i ulykke i Svolvær

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

En kvinne i 80-årene omkom, og en kvinne i 40-årene ble alvorlig skadd i en kollisjon mellom to personbiler på E10 i Svolvær i Nordland i 20-tiden torsdag kveld.

Til sammen var fire personer involvert i ulykken.

Ny seier for Wild, Zuccarello matchvinner

Foto: Chris O'Meara / AP / NTB scanpix

For andre gang på én uke vinner Mats Zuccarello og Minnesota Wild i Florida, denne gang mot Tamba Bay Lightning.

Zuccarello fikk tretten og ett halvt minutt på isen torsdag kveld. Han feide pucken i mål og sørget for 5-4-ledelse. Det ble også sluttresultatet i kampen, der nordmannen hadde to målgivende pasninger.

Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota

Foto: Renee Jones Schneider / Star Tribune / AP / NTB scanpix

Like etter klokka 19.30 lokal tid torsdag bekreftet guvernør Tim Waltz at et mannskap på tre er omkommet etter at et helikopter tilhørende den amerikanske nasjonalgarden styrtet i Minnesota.

Helikopteret av typen Sikorsky UH-60 Black Hawk tok av fra flyplassen i St. Cloud ved 14-tiden torsdag ettermiddag.

Vaksinemotstander arrestert på Samoa

Foto: Newshub / AP / NTB scanpix

Myndighetene på Samoa har arrestert en profilert vaksinemotstander de mener hindrer det pågående arbeidet med vaksinere hele befolkningen mot meslinger.

Kommunikasjonsminister Afamasaga Rico Tupai uttalte torsdag at vaksinemotstandere ved å spre konspirasjonsteorier hindrer myndighetenes arbeid for å stanse meslingutbruddet.

Bloomberg for skjerpet våpenkontroll i USA

Foto: Thomas Peipert / AP / NTB scanpix

Demokraten Michael Bloomberg kaster seg inn i valgkampen i USA med å varsle at han vil gå inn for å skjerpe våpenlovene.

Like ved åstedet for en av de verste masseskytingene i Colorado gikk New York-milliardær Bloomberg ut med sitt budskap torsdag.

Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA

Illustrasjonsfoto: Eric Risberg / AP / NTB scanpix

Uber fikk rapportert inn nesten 6.000 seksuelle overgrep, hvorav mer enn 450 voldtekter, for virksomheten i USA i 2017 og 2018, ifølge en ny rapport.

I løpet av de to årene forløp 99,9 prosent av tjenestens 2,3 milliarder reiser uten noen form for sikkerhetsproblemer.