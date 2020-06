Avtale åpner for flere landfaste øyer

Regjeringspartiene og Frp på Stortinget er enige om en avtale som legger til rette for at flere ferjer kan erstattes med fastlandsforbindelser langs kysten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I flere tiår har det vært snakk om å erstatte denne ferja til Hidra (i bakgrunnen) med bro eller tunnel. Nå kan en ny avtale på Stortinget gi nytt håp for landfast Hidra. Foto: Sondre Steen Holvik

NTB-Kristian Skårdalsmo

– Frp er glad for å ha forbedret kommuneproposisjonen med blant annet en styrking av fergeavløsningsordningen, sier kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad til NTB.

– I ordningen er det fordelt penger til fergefylkene og gitt kommunene forutsigbarhet for at de skal kompenseres for nødvendige koronatiltak og skattesvikt, sier han.

Detaljene i avtalen legges fram på en pressekonferanse på Stortinget klokken 13 torsdag.

– Sammen med Frp får vi på plass en svært distriktsvennlig ordning, som vil sikre at mange øyer får fast tilknytning til fastlandet, sier KrFs Torhild Bransdal.

– Ordningen er nå svært gunstig, slik at mange prosjekter kan realiseres uten stor medfinansiering fra fylkeskommunene og brukerne, sier André N. Skjelstad i Venstre.

Avtalens økonomiske ramme er ikke kjent, men prosjektene vil ifølge Njåstad få «en del mer». Han mener tiltaket uansett er god samfunnsøkonomi.

– Det er bedre å betale for ei bru i 45 år for staten og for brukerne å betale for brua i 15 år, enn at staten og brukerne skal betale for ferja i all evighet.

Dette er prosjektene

Det utbetales i dag såkalte ferjeavløsningsmidler etter den fylkeskommunale ordningen til ett prosjekt, nemlig Bjarkøyforbindelsen i Troms og Finnmark.

Med den nye avtalen er disse prosjektene aktuelle for ordningen, ifølge kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget:

* Hidra landfast (Agder)

* Masfjordbrua (Vestland)

* Ytre Steinsund bru (Vestland)

* Fjelbergsambandet (Vestland)

* Lerøy-Bjelkarøy (Vestland)

* Atløysambandet (Vestland)

* Nordhuglo – Hodnanes (Vestland)

* Nordøyvegen (Møre og Romsdal) – er under bygging

* Storfosnatunnelen (Trøndelag)

* Langsundforbindelsen (Troms)

Ferjeavløsningsmidler blir utbetalt som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, fra det året ferjesambandet/-strekningen er avløst.

Rentekompensasjon

I kommuneproposisjonen støtter Frp regjeringens retningslinjer for ordningen med noen forbedringer.

Blant annet vil fergesamband som består av flere strekninger der det bare er aktuelt å avløse deler av sambandet, beregnes som om hele ferjesambandet fjernes – så lenge hele sambandet legges ned.

Samtidig er de fire partiene på borgerlig side enige om at det skal legges fram en egen tilskuddsordning som kan avhjelpe rentekostnadene de første årene etter at et bruprosjekt er ferdigstilt.

Njåstad viser til at bruprosjekter har stagnert på grunn av usikkerhet hos fylkeskommunen om rentekostnader i startfasen av prosjektene. Stortinget ber regjeringen om å komme med endringsforslagene neste års statsbudsjett.

– Fergeavløsningsordningen kom på plass etter valget i 2013 og blir nå ytterligere forbedret, sier Høyres Ove Trellevik.