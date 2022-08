Jerv opplyser på sine nettsider søndag at midtbanemannen er ferdigspilt for sørlendingene og returnerer til Midtjylland. Samtidig skriver Lillestrøm at Simsir skal spille resten av sesongen på lån hos dem.

Simsir har kontrakt med Midtjylland, som ifølge flere norske medier har hatt et ønske om heller å låne ham ut til tredjeplasserte LSK i Eliteserien.

– Vi er veldig glade for å få Simsir på lån de neste månedene. Etter at det ble klart at Tobias Svendsen er ute på ubestemt tid, har vi vært på jakt etter en ny kantspiller. Han komplimenterer troppen med sine ferdigheter og kommer inn med stor motivasjon for å bidra for LSK resten av sesongen, sier sportssjef Simon Mesfin.

Den kreative midtbanespilleren har vært involvert i 19 av 20 kamper for Jerv, som har slitt i sin første sesong på øverste nivå i norsk fotball. Han står med tre mål og tre målgivende pasninger denne sesongen, og, som Jerv skriver: «Samt en rekke dribleraid og finter vi knapt har sett på Levermyr før.»

Jerv ligger nest sist i Eliteserien med 14 poeng på 20 kamper.