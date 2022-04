Næringspolitisk talsperson Per Vidar Kjølmoen i Arbeiderpartiet reagerer kraftig på dobbeltrollen nestleder Terje Søviknes i Frp har i spørsmålet om lakseskatt.

Søviknes i Frp var konsulent for Eide Fjordbruk samtidig som han drøftet lakseskatt med partifeller på Stortinget.

– Her har altså en av de tre partitoppene i partiet vært betalt av laksenæringen for å drive påvirkningsarbeid samtidig som han har diskutert laksepolitikk med eget parti, sier Kjølmoen til Klassekampen.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier til avisen at han er sjokkert.

– Hadde jeg gjort noe lignende som nestleder i SV, så hadde jeg blitt kastet ut av partiet på dagen. Og det tror jeg egentlig gjelder alle parti, bortsett fra Frp, sier han.

Søviknes innrømmer at han har hatt to hatter, men påpeker at han har vært helt åpen om det.

– Stortingspolitikerne det gjelder har vært fullt klar over de ulike rollene jeg har hatt, sa den tidligere olje- og energiministeren til Klassekampen tirsdag.

Kjølmoen i Ap mener det ikke er godt nok og kaller det en «alvorlig sammensausing av næringsinteresser og demokrati». Han ber partileder Sylvi Listhaug rydde opp, slik at det ikke skaper presedens.

Listhaug har ikke ønsket å svare på spørsmål om saken, ifølge Klassekampen. Onsdag sa hun til avisen, via sin rådgiver, at Søviknes har vært åpen om sine oppdrag, «og det har vi lagt til grunn for hans engasjement i lakseskatt-saken».