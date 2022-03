Den britiske avisa Financial Times opplyser å ha fått informasjonen fra tre personer som deltar i forhandlingene.

Ukraina skal blant annet godta nøytralitet og militære begrensninger, gi opp ambisjonene om medlemskap i Nato, og skal love å ikke tillate utenlandske baser eller våpen på ukrainsk territorium i bytte mot sikkerhetsgarantier.

Vesten og Nato

Bestemmelsen om å søke medlemskap i Nato står i dag nedfelt i Ukrainas grunnlov, men president Volodymyr Zelenskyj har erkjent at det ikke kommer til å skje.

Ukrainas forhandlingsleder, Mykhailo Podoljak, sier til Financial Times at enhver avtale vil involvere at «soldater tilhørende Russland forlater ukrainsk territorium» som har blitt erobret siden invasjonen startet 24. februar. Det gjelder store områder sør i landet langs Azovhavet og Svartehavet, i tillegg til områder nord og nordøst for Kyiv.

To kilder i forhandlingsdelegasjonen sier at den tentative avtalen inneholder punkter om rettighetene til det russiske språket i Ukraina. Russland har brukt beskyttelse av russiskspråklige mot «folkemord» av «nynazister» som del av grunnlaget for invasjonen.

Krim og Donbas

Det aller største hinderet nå skal være Russlands krav om at Ukraina anerkjenner Krim-halvøya, som ble annektert i 2014, som del av Russland, og uavhengigheten til de to separatistkontrollerte fylkene i Donbas-regionen.

Ukraina har så langt nektet å gjøre det, men skal være villige til å ekskludere det fra den tentative avtalen.

– Omstridte områder og konfliktområder er en separat sak. Så langt snakker vi om en garantert tilbaketrekning fra territorier som har blitt okkupert siden den militære operasjonen begynte 24. februar, da den russiske invasjonen startet, sier Podoljak.

Lav tillit

Både Moskva og Kyiv sa onsdag at det har vært framgang i samtalene, men ukrainske myndigheter skal fortsatt være skeptiske til om Russlands president Vladimir Putin faktisk ønsker fred, eller om han forsøker å kjøpe seg tid til å omorganisere styrkene sine og gjenoppta offensiven.

Tidligere onsdag sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at nøytralitet i bytte mot sikkerhetsgarantier ble diskutert med Ukraina.

Men mange ukrainere vil nok være skeptiske til sikkerhetsgarantier fra Russland, etter at avtalen de to landene inngikk i 1994 ble brutt i 2014. På 90-tallet godtok Ukraina å gi fra seg atomvåpnene sine, som var igjen i landet etter Sovjetunionens fall, i bytte mot sikkerhetsgarantier fra Russland.