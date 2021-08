Jesper Daland ut med blodig ansikt i belgisk byderby

Skaden oppsto da Daland med kraft traff bakhodet til Charles Vanhoutte. Han fikk behandling ute på banen og ble byttet ut i det 27. minutt.

Den tidligere Start-profilen virket tydelig preget etter kollisjonen.

Daland ble i mai hentet til Cercle Brugge og belgisk fotball for over 10 millioner kroner. Stoppertalentet har fått ros for sine første seriekamper, men i den tredje måtte han ut tidlig.

Cercle Brugge berget 1-1 på overtid borte mot byrival Brugge. Begge lag står med fem poeng etter tre runder.