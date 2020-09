Tangen-ansettelsen kostet minst 4,4 millioner kroner

Norges Bank og Finansdepartementet har brukt rundt 4,4 millioner kroner på eksterne tjenester i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef.

Etter en lang og turbulent prosess tiltrådte Nicolai Tangen som daglig leder i Norges Bank Investment Management (NBIM) 1. september. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Det opplyser finansminister Jan Tore Sanner (H) i et skriftlig svar til Stortinget.

I underkant av 900.000 kroner av regningen for den omstridte ansettelsen sorterer under representantskapet, mens Finansdepartementets eksterne kostnader er på tett oppunder 200.000 kroner, opplyser Sanner.

Det fremgår ikke av regnestykket hva egeninnsatsen i Norges Bank og departementet har kostet, skriver VG, som først omtalte saken.

Det var Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik som stilte spørsmålet om hvor mye Tangen-ansettelsen har kostet. Gjelsvik ville også vite hvor stor kostnadsbesparelsen ville vært om det tidligere hadde blitt stilt som forutsetning fra Norges Bank at Tangen ikke kunne ha eierskap i AKO Capital og AKO-fondene.

Det får han imidlertid ikke svar på av Sanner, som viser til at departementets mulighet til å instruere Norges Bank er svært begrenset.

– Jeg har derfor ikke grunnlag for å si om denne saken hadde vært håndtert vesentlig annerledes dersom Lovavdelingens tolkning hadde foreligget tidligere. Dette medfører at jeg også mener at det ikke er grunnlag for å beregne en eventuell kostnadsbesparelse gitt de forutsetningene representanten omtaler, skriver Sanner.