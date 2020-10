407 anmeldelser etter kontroll av ulovlig fiske

Nær halvparten av kontrollerte redskaper i fritidsfisket var ulovlige, opplyser Fiskeridirektoratet. Mesteparten er knyttet til hummerfiske.

Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Av 966 redskapskontroller i fritidsfisket har 407 ført til anmeldelse og beslag. I ytterligere 249 saker er det gitt advarsel om mindre alvorlige forhold.

– Hummeren er en ettertraktet, men sårbar bestand. Kontrollene viser et relativt høyt antall reaksjoner i forhold til antall kontroller. Det viser at målrettet kontroll er viktig, og at tilstedeværelse på sjøen er avgjørende for å kunne drive effektiv kontroll av redskap, spesielt i fritidsfisket, sier konstituert fiskeridirektør Per Sandberg.

De fleste kontrollene er utført i Sør-Norge fra grensen mot Sverige til Stad.