Det israelske forsvaret (IDF) «har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt», het det i en uttalelse ved 5-tiden norsk tid fredag morgen.

Litt senere uttalte to ikke navngitte israelske tjenestefolk overfor New York Times at Israel står bak angrepet.

Den første meldingen om angrepet kom ved 3.30-tiden natt til fredag norsk tid. Israelske raketter har truffet mål i Iran, bekreftet en amerikansk tjenesteperson overfor ABC News.

To amerikanske kilder bekrefter overfor CBS News at en israelsk rakett har truffet Iran. Men kildene vil ikke oppgi hvor nedslaget skal ha vært eller si noe om omfanget av det israelske angrepet. Siden har også andre amerikanske medier kommet med tilsvarende opplysninger.

En amerikansk tjenesteperson sier til CNN at målet for det israelske angrepet mot Iran ikke var noe atomanlegg. Det hvite hus har så langt ikke villet kommentere saken.

– Vi har ikke noe å komme med på nåværende tidspunkt, er svaret nyhetsbyrået AFP får fra Pentagon.

Droner

Ifølge en kilde med kjennskap til saken ble ikke USA varslet av Israel på forhånd, melder Reuters.

Iranske statlige medier melder at droner er blitt skutt ned, men at det så langt ikke dreier seg om raketter.

– Flere droner er blitt skutt ned av landets luftforsvar, og det er ingen meldinger om noe rakettangrep i øyeblikket, står det i en uttalelse fra det iranske romfartsbyråets talsmann Hossein Dalirian.

Eksplosjoner

Det iranske statstilknyttede nyhetsbyrået Fars melder at det er hørt tre eksplosjoner ved flybasen Shekari i Isfahan. Statlig fjernsyn i Iran melder også at det er hørt kraftige eksplosjoner nær Isfahan.

En iransk kilde bekreftet kort tid etter klokken 4 torsdag morgen norsk tid overfor nyhetsbyrået Reuters at luftvern er aktivert i Isfahan-provinsen. Luftvern er aktivert også over andre byer, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Irna.

En iransk tjenestemann sier til Reuters at eksplosjoner som ble hørt i Isfahan, skyldtes iransk luftvern.

Fjernsynskanalen Press TV melder at situasjonen i Isfahan er normal og at ingen eksplosjoner har funnet sted på bakken. Statlige medier melder at iranske atomanlegg ikke er rammet.

– Kjernefysiske anlegg i Isfahan-provinsen er fullstendig sikre, melder nyhetsbyrået Tasnim, som siterer det byrået kaller «pålitelige kilder».

Omdirigerer fly

ABC News' kilde kan ikke bekrefte om det er rettet luftangrep også mot mål i Syria og Irak.

Men Jerusalem Post skriver at det er kommet meldinger om eksplosjoner også i Suwayda sør i Syria og i Bagdad-området og Babil i Irak.

En syrisk aktivistgruppe opplyser ifølge nyhetsbyrået AFP at et område sør i Syria er rammet av et luftangrep.

– Et syrisk radaranlegg ble truffet, sier Rayan Maarouf, som leder nettstedet Suwayda24.

Flere flyselskaper har begynt å omdirigere flygningene sine over den vestlige delen av Iran, blant dem Emirates og FlyDubai, melder nyhetsbyrået AP.

Isfahan ligger om lag 350 kilometer sør for hovedstaden Teheran. Det iranske militæret har en stor flybase i Isfahan, og området har også anlegg knyttet til det iranske atomprogrammet, blant annet et urananrikingsanlegg i Natanz.

Iranske myndigheter hadde ved 5-tiden norsk tid ikke kommet med noen uttalelser, men statlige medier bekrefter at luftrommet er stengt over byene Isfahan, Shiraz og Teheran.

Det fantes knapt fly i luften over den vestlige delen av Iran etter klokken 4 norsk tid, viser opplysninger fra flysporingstjenesten FlightRadar24.

Gjengjeldelse

Det iranske nyhetsbyrået Mehr melder at alle flygninger via den internasjonale lufthavnen i Teheran er innstilt fram til klokken 9 fredag morgen norsk tid.

Israel har varslet angrep mot Iran som svar på Irans drone- og rakettangrep mot Israel forrige helg. Det var Irans første direkte angrep mot Israel noensinne.

Iranske myndigheter uttalte at angrepet, som besto av rundt 300 droner og raketter, var gjengjeldelse for et israelsk luftangrep mot Irans konsulat i Syrias hovedstad Damaskus tidligere i april, der to iranske generaler ble drept.