165 millioner plastkuler er fjernet fra norske strender

I vinter havnet 13,2 tonn plastkuler i sjøen i Skagerrak. Siden mai er 3,5 tonn av dem, eller 165 millioner plastkuler, fjernet fra norske strender.

I alt 3,5 tonn plastkuler er plukket i regi av Kystverket siden mai. Foto: Oslofjordens friluftsråd / NTB

NTB

Kystverket har siden mai ledet en statlig aksjon for å rense kystområdene langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet for de små plastkulene, som lakk ut i sjøen fra et skip i Skagerrak. Områder i Østfold og Vestfold ble hardest rammet.

Nå er over en firedel av utslippet funnet og fjernet i regi av Kystverket. I tillegg har både foreninger og privatpersoner plukket kuler fra strendene før aksjonen ble opprettet. Dermed er det reelle antallet kuler som er fjernet trolig enda høyere. Nå tar aksjonen pause fram til våren.

Utgiftene til opprydningen dekkes av rederiet Sea-Cargo som er ansvarlig for utslippet.