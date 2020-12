Fulle karantenehotell ved Gardermoen – nå sendes de reisende til Oslo

Folk med karanteneplikt som kommer til Gardermoen, blir møtt med fulle karantenehotell rundt flyplassen og blir sendt til Oslo.

Karantenehotellene ved Gardermoen er fulle. Nå sendes de reisende til Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Begge hotellene som Ullensaker kommune har ansvaret for ved Gardermoen er fulle. Dermed sendes reisende som skal i karantene, til Oslo, skriver VG.

– Det er nå satt inn ekstra ressurser i mottakssystemet, inkludert flere busser, og reisende som skal i hotellkarantene blir for øyeblikket sendt til Oslo, sier kommunaldirektør for Helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune, Gunnhild Grimstad-Kirkeby.

Hun sier det var meningen at de reisende fra de seneste flyene torsdag skulle sendes på karantenehotell i Oslo.

– Men på grunn av det som synes å være en beklagelig kommunikasjonssvikt så skjedde ikke dette, sier Grimstad-Kirkeby.

Dermed har hotellene ved Gardermoen fylt seg opp, noe som blant annet har ført til at enkelte har blitt plassert på rom sammen med flere fremmede. De frykter nå at de blir smittet på karantenehotellet.

– Det oppsto en ekstraordinær situasjon i går, da det kom langt flere reisende enn tidligere. Dette var vi dessverre ikke klar over, da vi ikke får noe informasjon om hvem som skal på hotellene før de passerer grensen. Mottaksapparatet vårt var derfor ikke dimensjonert for et så stort antall, sier kommunaldirektøren.