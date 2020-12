Nakstad: Rådene for julefeiringen er tydelige og kan få ned smittenivået

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har tro på at smittenivået kan gå ned i løpet av julefeiringen, dersom alle følger de nasjonale og lokale rådene.

fullscreen next Oslos befolkning må forholde seg til egne koronaråd for julefeiringen som skiller seg fra de nasjonale. Bildet er fra en julepyntet Karl Johans gate. 1 av 2 Heiko Junge / NTB

NTB

Torsdag la Oslo kommune fram sine råd for julefeiringen, samtidig som Helsedirektoratet sendte ut en presisering om hva som er de nasjonale rådene.

Kort fortalt er dette situasjonen:

I Oslo kan man ha maks ti personer i en sosial sammenkomst. Dette er regulert av en forskrift, og brudd på dette kan straffes med bøter. Samtidig gjelder rådet om at du kan treffe maks ti personer i løpet av en uke. Det betyr at du etter loven kan ha flere juleselskaper på rad, men du bryter da rådet om hvor mange sosiale kontakter du kan ha.

– I løpet av en uke skal du telle hvor mange du møter fra mandag til mandag. Du skal maks ha ti private kontakter i løpet av en uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Overnatting betyr to besøk

Nasjonalt er det slik at det er et generelt råd om at du ikke kan ha flere enn fem gjester. Dette gis det et unntak for i jula, der du kan ha maks ti gjester to ganger i løpet av jula.

Det betyr at en familie på 5 kan ha totalt 15 personer i et juleselskap to ganger i løpet av jula.

Samtidig er det sånn at hvis gjestene overnatter, teller det som to dager, og hvis du selv har vært i et juleselskap med mer enn fem gjester, kan du kun ha ett selv. De nasjonale anbefalingene er et råd, ikke et forbud etter loven.

– Veldig tydelige råd

– Er dere bekymret for at folk blir forvirret av hva som er råd og hva som er regel her og der?

– Jeg tror det viktigste er at alle setter seg inn i de nasjonale rådene og følger dem, og deretter tar en sjekk med reglene i egen kommune, om de er strengere på noen punkter, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

– Vi mener at de nasjonale rådene for jula har blitt veldig tydelige, men det er viktig at norske kommuner kan tilpasse råd og regler til den lokale smittesituasjonen, sier Nakstad.

Tror på smittefall

Han mener de nasjonale rådene er nok for de aller fleste kommunene i landet, men understreker at flere kan gjøre som Oslo og innføre egne regler eller råd.

Hvis ingen går i fella, men passer seg for fristelsen om ikke å følge anbefalingene, kan smittetallene gå ned, mener Nakstad.

– Vi tror at smittenivået vil kunne falle også gjennom jula, men at det blir veldig viktig å begrense smittespredning etter jul, spesielt for personer som kommer hjem fra julefeiring i utlandet og har karanteneplikt, sier han.