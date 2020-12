Flere hus tatt i jordskred i Gjerdrum

Politiet melder onsdag morgen at det har gått et større jord- og leirskred i Ask på Gjerdrum i Viken. Flere boliger er tatt av raset.

NTB

– Raset har gått i et boligområde, og det er på det rene at hus er tatt av raset. Alle nødetatene er på stedet, og vi jobber med å få oversikt og evakuere beboere, opplyser operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til NTB litt før klokka 6.

Klokken 6.20 opplyser politiet at flere boliger er tatt av raset og at evakuering fra området er iverksatt.

-Det jobbes fortsatt med å få oversikt over området, skriver politiet.

Store styrker utkalt

– Det er store styrker i området nå, med både frivillige ressurser og politiet. Både Sea King redningshelikopter og politihelikopteret er i luften for å få oversikt over omfanget, sier Ringseth.

Både Heimevernet og Sivilforsvaret er også utkalt til området. Også geologer fra NVE er på vei til stedet.

Raset har gått over et stort område, og fylkesvei 120 Holt – Ask/Gjerdrum er helt stengt på grunn av raset, ifølge Vegtrafikksentralen.

Ifølge strømselskapet Elvia er 629 husstander i området uten strøm.

Opprettet katastrofeberedskap

Ifølge VG har Oslo universitetssykehus opprettet katastrofemottak og katastrofeledelse.

– Vi ble varslet 4.31. Det har ikke kommet inn noen ennå til oss, så vidt jeg vet. Vi jobber med å kartlegge ressurser og få folk inn på huset. OUS er i full beredskap. Dette er jobben vår, og dette kan vi. Vi har betydelige ressurser på skadestedet, sier pressevakt Anders Bayer ved OUS.

De evakuerte beboerne vil bli fraktet ut av området til Ask sentrum og videre til hoteller med buss, skriver Romerikes Blad.

Politiet tvitret om skredet klokken 5.18 onsdag morgen. Publikum bes om å holde avstand fra området.