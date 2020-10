FHI venter mild influensasesong

Smitteverntiltakene for korona vil trolig føre til at influensasesongen blir mildere enn vanlig. På den sørlige halvkule har årets influensa nesten uteblitt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg viser fram årets influensavaksine, som nå er tilgjengelig for folk i risikogrupper og helsepersonell. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Kombinasjonen av hyppig håndvask, generelt bedre smittevern, rekordmange som vil ta vaksine og sterkt redusert reiseaktivitet som gjør at influensaviruset ikke får spredt seg like godt som den pleier. Vinterens utbrudd fikk en brå slutt i mars da tiltakene mot korona ble satt inn.

Folkehelseinstituttet understreker samtidig at man ikke vet hvordan influensaspredningen vil utvikle seg.

– Det eneste vi vet helt sikkert om influensa, er at den er uforutsigbar. Vi må forberede oss som vanlig, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Anmodning til helsepersonell

I flere år har helsemyndighetene jobbet for å få opp vaksinasjonsgraden hos helsepersonell. I fjor lot 44 prosent seg vaksinere. Det har vært en betydelig framgang i løpet av få år, men likevel er man langt unna målet på 75 prosents dekning.

I år er det særlig viktig at helsepersonell får satt vaksine, understreker Folkehelseinstituttet. Selv om helsepersonell selv kan tåle en influensa greit, kan de smitte sårbare pasienter. Dessuten er det viktig å unngå mange sykemeldte i helsevesenet i en tid som kan bli ekstra krevende på grunn av pandemien.

– Mye arbeid gjenstår fremdeles på sykehjem og i kommunehelsetjenesten, og vi oppfordrer kommunene og lederne på sykehjem til å ha et lavterskeltilbud for vaksinasjon til sine ansatte, sier overlege Siri Helene Hauge.

På arbeidsplassen, i arbeidstiden

Helsedirektoratet har gjennomført en undersøkelse blant 500 helsepersonell for å undersøke nærmere om holdninger til influensavaksine. Én av tre svarte at de ikke planlegger å ta vaksinen fordi de selv ikke er bekymret for å bli syke. Mange svarte også at grunnen til at de ikke tok vaksinen i fjor, var at den ikke ble gjort tilgjengelig for dem.

Helsedirektør Bjørn Guldvog retter en klar anmodning om at helsearbeidere skal få vaksinen gratis, i arbeidstiden og på arbeidsplassen.

– Budskapet er tydelig: Beskytt pasientene dine. Det er en klar oppfordring til ordførere, rådmenn og kommunelege om å tilby vaksine, sier han.

Influensavaksinen virker kun mot influensa, og har ingen innvirkning på spredningen av koronavirus. Helsemyndighetene anmoder likevel alle i de prioriterte gruppene om å ta vaksinen. Guldvog minner om at det er mulig å bli smittet av begge virusene samtidig, og at det kan påvirke sykdomsforløpet med covid-19 hvis man samtidig har influensa.

Folk flest må vente

Det er ventet at flere enn noen gang vil få satt influensavaksine i år, og Folkehelseinstituttet er ikke sikre på om det vil være nok vaksine til alle som ønsker. Dette til tross for at det er kjøpt inn 1,2 millioner vaksinedoser – 400.000 flere enn i fjor, noe som er en økning på 50 prosent.

For å sikre at risikogruppene og helsepersonell prioriteres, vil vaksinen ikke bli tilgjengelig for vanlige folk før desember. Da kan man til gjengjeld for første gang få satt vaksinen i apotek uten resept fra lege.

Hos fastlegen er egenandelen satt ned til 50 kroner fordi myndighetene vil sørge for at det ikke er prisen som hindrer folk i å ta vaksinen. Dessuten vil de mest sårbare eldre få tilbud om en forsterket vaksine.