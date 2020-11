UD: Dødsstraff mot nordmann er uaksep­tabel

Utenriksdepartementet hadde fredag møte med Somalilands representant i Norge. De ga beskjed om at dødsstraffen en nordmann er idømt, ikke må fullbyrdes.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier Norge har gitt tydelig beskjed til Somaliland om at dødsstraffen en nordmann er idømt, ikke er akseptabel. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

– Vi ga i møtet tydelig beskjed om at dødsstraffen er uakseptabel og ikke må fullbyrdes, og at nordmannen må få tilgang til de ordinære rettsprosessene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

UD har jobbet konsulært med saken siden nordmannen ble arrestert for drap i Somaliland i april og har intensivert arbeidet etter at han ble dømt til døden på onsdag.

– Utenriksdepartementet ser svært alvorlig på denne saken. Vi tar avstand fra all bruk av dødsstraff. Jeg har stor forståelse for at denne situasjonen er vanskelig for både nordmannen og familien hans, sier Søreide.