To svenske sykepleiere i Arendal var koronasmittet

To svenske vikarsykepleiere i helsetjenesten i Arendal kommune var koronasmittet da de kom til Norge. Ingen medansatte eller pasienter skal være smittet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NTB

Vegard Nekstad

ARENDAL: Etter at de to svenskene fikk påvist viruset ble de isolert fra de symptomfrie kollegaene i 12 dager, skriver Agderposten.

– Vi har en rutine om at alle utenlandske medarbeidere som kommer hit skal i karantene i ti dager før de kan begynne å jobbe. I dette tilfellet fikk to av vikarene lette symptomer, ble testet og fikk påvist koronasmitte, sier kommuneoverlege Preben Aavitsland.

Kommuneoverlege Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

Ni utenlandske sommervikarer

Arendal kommune informerte selv om hendelsen på sine nettsider. Kommunen har til sammen ni utenlandske sommervikarer i helsetjenesten.

– Arendal kommune har ansatt ni utenlandske sommervikarer. To av sommervikarene fikk lette symptomer i starten av karantenetiden. De ble derfor testet og fikk påvist koronavirus. De ble isolert i 12 dager. Sommervikarene har i karantene / isolasjonsperioden ikke hatt kontakt med pasienter. De er nå ferdig med karantene/isoleringsperioden, er friske og har begynt sin sommerjobb, skriver kommunen på egne nettsider.

Uaktuelt å droppe karantene

Flere andre steder i Norge har utenlandske helsearbeidere med koronasmitte gått rett ut i jobb. For Arendal kommune var dette aldri aktuelt.

– Dette viser at rutinene våre fungerer. Jeg har gjennom aviser sett at enkelte sykehus har tatt utenlandske ansatte rett inn. Det var aldri aktuelt for oss å gjøre det, sier Aavitsland til Agderposten.

Innfører krav om dobbel koronatest

Det blir nå innført et krav om at alle svenske leger og sykepleiere skal bli testet to ganger før de får lov til å jobbe i Norge.

Lørdag ble det kjent at en svensk vikarlege ved Nordfjord sjukehus hadde gått på jobb med koronasmitte. Legen skulle egentlig ha vært i ti dagers karantene fordi vedkommende kom fra Sverige, men fikk fritak fra karanteneplikten.

– Det er svært beklagelig at koronasmittet helsepersonell har vært i kontakt med pasienter, det skal ikke skje. Fra i dag av blir derfor svensk helsepersonell testet to ganger etter ankomst til Norge, sier statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, til NTB.