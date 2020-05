Sol og sommervarme tar ikke knekken på koronaviruset

Koronaviruset trivs best i 4 til 8 varmegrader, men lar seg ikke knekke av vanlig sommervarme, konkluderer forskere i USA og Russland.

Publisert: Publisert: Nå nettopp







Koronaviruset lar seg ikke knekke av vanlig sommervarme, slår amerikanske og russiske forskere fast. Faren for smittespredning øker derimot når mange samles utendørs for å nyte solen, som her på Kitsilano-stranden Vancouver i Canada i forrige uke. 1 av 2 The Canadian Press / AP / NTB scanpix

NTB

Koronavirus på overflater blir i liten grad svekket av sommervarme, slår forskere ved Harvard-universitetet og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA fast.

– Værforhold, først og fremst temperatur og luftfuktighet, kan påvirke smittespredningen, men bare i liten grad, sier professor Hazhir Rahmandad ved MIT til den lokale TV-stasjonen WBUR i Boston.

– Vi kan derfor ikke regne med at værforholdene alene skal slukke epidemien i sommer, sier han.

Mindre stabilt

Albert Risvanov, som er direktør for Kazans føderale medisinske universitet i Russland, har kommet fram til samme konklusjon.

– Den optimale temperaturen for viruset er 4 til 8 grader, sier han til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Når temperaturen stiger over dette, blir viruset mindre stabilt, men ikke i slik grad at risikoen for spredning reduseres i betydelig grad, konstaterer Risvanov, som leder et forskerteam som forsøker å utvikle en effektiv vaksine.

Overføres raskt

– Viruset overføres vanligvis gjennom luften – ved tale, hoste eller ganske enkelt gjennom pust – og ved håndtrykk og fysisk kontakt med nylig infiserte overflater. Dette innebærer at det skjer for raskt til at viruset oppløses, selv i sommervarme, sier Risvanov.

Sommervarme får folk til å bevege seg mer utendørs, og det fører til mer kontakt og derfor økt smittefare, sier han.

– Dette kan være en ekstra risikofaktor, sier Risvanov.

Trump-råd

Blant dem som har lansert ultrafiolett stråling, sol og varme som en mulig måte å bekjempe koronaviruset på, er president Donald Trump.

– Jeg håper at folk nyter solen, og om den har en innvirkning (på viruset), så er jo det storartet, sa Trump i forrige måned.

Fagfolk protesterte og advarte mot økt risiko, både for hudkreft og smittespredning fra andre som gikk ut for å sole seg.