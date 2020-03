Få oversikt: Dette er krisefullmaktene regjeringen ber om få på grunn av koronaviruset

I kampen mot koronaviruset ber regjeringen om vide fullmakter fra Stortinget. Dette er noen av de sentrale punktene.

Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland (på videolink) presenterte hovedpunktene i lovforslaget på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. Foto: Ørn E. Borgen

I lovforslaget, som trolig vil bli ekspressbehandlet av Stortinget, ber Solberg-regjeringen om en rekke fullmakter som vil gjøre det mulig å sette til side vanlige lover og forskrifter for å håndtere koronaepidemien. Dette vil i praksis gi en form for unntakstilstand i Norge.

Loven er i første omgang tidsbegrenset i seks måneder.

Dette er noe av det regjeringen ønsker å kunne gjøre:

1: Sette arbeidsmiljøloven til side

Regjeringen mener det kan oppstå situasjoner der det er nødvendig å flytte offentlige ansatte mellom ulike virksomheter. Det nevnes spesifikt at Nav vil ha et stort behov for ansatte som kan behandle søknader om dagpenger.

Bare på tirsdag mottok Nav 59.000 søknader.

I tillegg til dette vil regjeringen ha mulighet til å sette til side regler om overtid, arbeidstid pr. døgn/uke og krav til helgefri for enkelte yrkesgrupper.

Det er ventet et stort arbeidspress på helsepersonellet på norske sykehus i tiden som kommer. Regjeringen ber derfor om mulighet til å sette regler om arbeidstid til side. Her passer Elias Baur i vaktselskapet PSS på hovedinnganger til Oslo universitetssykehus Ullevål. Foto: Morten Uglum

Her nevnes blant annet sykehusenes vaktplaner spesifikt. Det er ventet at det vil bli et stort behov for helsepersonell på sykehus dersom svært mange blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus.

2: Droppe vanlige regler rundt Nav

Det påpekes at den dramatiske situasjonen gjør det vanskelig å følge regelverket rundt ulike ytelser, både for Navs saksbehandlere og for brukerne.

Her ber regjeringen blant annet om fullmakter som kan gjøre det mulig å gjennomføre automatisk saksbehandling og hente/dele personopplysninger og informasjon om inntekt.

På NAV-kontoret på Grünerløkka i Oslo er det allerede hengt opp beskjeder der folk oppfordres til å bruke etatens digitale tjenester. Foto: Siri Ø Eriksen

3: Forenkle behandling i domstoler og barnevernet. Flere med fotlenke, og etterforskning kan bli utsatt.

Regjeringen ønsker unntak som gjør kan gjøre det mulig å gjennomføre rettssaker med begrenset fysisk oppmøte fra rettens aktører, for eksempel ved å bruke videoteknologi og begrense behovet for fysiske signaturer på ulike saksdokumenter.

Nødvendige tilpasninger for saksbehandling i barnevernet blir også nevnt, og for politiet kan det være aktuelt å be om unntak fra deler av straffeprosessloven for å få mer operativ kapasitet, altså politifolk ute i gatene.

Dette kan innebære at etterforskning blir utsatt eller at avhør gjennomføres over video.

Regjeringen vil la flere sone med fotlenke, for å redusere mengden innsatte i fengslene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det nevnes også at det vil kunne bli aktuelt å la flere sone med fotlenke, fremfor at straffedømte sitter i fengsel.

4: Rekvirere bygg og droppe planlovgivningen for å raskt kunne etablere provisorisk innkvartering

Koronapandemien kan gjøre det nødvendig å få på plass provisorisk innkvartering eller oppføre eller bygge om bygninger på kort varsel.

Det nevnes spesifikt at det kan bli behov for å bygge om hoteller, skoler eller kontorbygg til ulike formål for å håndtere en krisesituasjon med mange smittede.

I Wuhan oppførte myndighetene et enormt, provisorisk sykehus for å håndtere det store antallet koronasmittede. Regjeringen ønsker å fravike plan- og bygningsloven for å rask bygge om eller oppføre midlertidige bygg. Foto: CHINATOPIX via AP

Regjeringen ber derfor for å kunne sette plan- og bygningsloven til side, slik at man kan droppe saksbehandling i disse tilfellene.

Regjeringen ber også om mulighet til å la offentlige virksomheter kunne rekvirere «egnet bygningsmasse» i en tidsbegrenset periode.

5: Rekvirere skip

Regjeringen ber om mulighet til å kunne rekvirere skip «for å sikre forsyningslinjene til Norge fra andre stater» dersom fergetrafikken skulle bli innstilt.

6: Lempe på kravene til at folk må møtes for å avholde årsmøter og generalforsamlinger

I lovforslaget pekes det på at det er en smitteutfordring at man i følge det ordinære lovverket må ha sammenslutninger i en del formelle sammenhenger.

Her nevnes det blant annet årsmøter og generalforsamlinger i selskaper, sameier, politiske partier og andre virksomheter.

Her foreslås det å åpne for mer bruk av videomøteteknologi og utsette frister, og gi unntak fra selskapsloven, regnskapsloven, burettslaglov og flere andre lovverk.

7: Kommuner skal kunne fatte beslutninger uten kommunestyret

Regjeringen mener det kan oppstå behov for at kommuner fatter enkelte beslutninger uten at dette er forankret i kommunestyret, og at dette kan gjøres av ordfører eller kommunedirektør i en tidsbegrenset fase.

Det nevnes også at Fylkesmannen bør kunne ha mandat for å overføre myndighet mellom ulike kommune, for eksempel dersom én kommune har et lite eller sårbart fagmiljø.

Regjeringen vil hasteansatte 300 til 400 nye politifolk for å være bedre rustet til å håndtere koronakrisen. De vil samtidig ha mulighet til å gå bort fra kravet om politiattest. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

8: Unntak fra kravet om politiattest

Mange kritiske samfunnsfunksjoner i politiet, helsevesenet og barnevern krever i dag politiattest.

Regjeringen mener at det i denne krisesituasjonen vil være behov for å ansette folk på kort varsel, og at krav om politiattest da kan blir et hinder.

9: Mulighet for å sette EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner til side

I lovforslaget heter det at myndighetene vil strekke seg langt for å for å unngå at tiltak kommer i konflikt med folkerettslige forpliktelser, og det understrekes at både menneskerettigheter og Grunnloven skal følges uansett.

«Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i akutte tilfeller kan bli nødvendig å gi forskrifter som på visse punkter avviker fra det som følger av Norges folkerettslige forpliktelser», heter det.

I disse tilfellene vil unntaksreglene gå foran. Det samme gjelder om det skulle oppstå konfliktpunkter opp mot EØS-avtalen.