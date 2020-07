Tom Hanks er blitt greker

En av verdens mest kjente skuespillere har fått nytt pass. Tom Hanks er nå blitt gresk statsborger.

Tom Hanks og kona Rita Wilson viser fram sine nye, greske pass. Foto: Den greske statsministerens kontor / AP / NTB scanpix.

NTB

Hanks, som blant annet har mottatt to Oscar-priser for sin innsats på lerretet, har et nært forhold til Hellas.

Nå har både han og kona, Rita Wilson, fått gresk statsborgerskap. Det avslører den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis på Instagram, melder CNN.

Mitsotakis kommer med nyheten sammen med et bilde der Hanks og Wilson viser fram sine greske pass.

Paret ble greske æresborgere i fjor etter at de hadde kjempet for å rette verdens søkelys mot brannene som herjet nær Aten i 2018. De har også et sommerhus på øya Antiparos som de besøker årlig, og laget filmen «Mitt store, fete, greske bryllup» sammen i 2002.