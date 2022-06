Hendelsen fant sted i Rankestrasse i bydelen Charlottenburg, melder lokalmediet rbb24. Kaiser-Wilhelm-kirken og handlegata Kurfürstendamm ligger i nærheten.

En talsmann for politiet opplyser at den antatte føreren av bilen er pågrepet. Det er uklart om påkjørselen var en ulykke eller en villet handling. Bilder fra stedet viser at bilen har krasjet inn i et butikkvindu.

Nyhetsbyrået AFP viser til brannvesenets opplysninger om at én er omkommet og åtte skadd.

Hendelsen fant sted i nærheten av åstedet for terrorangrepet i Berlin i desember 2016, da en lastebil ble kjørt inn i et julemarked og elleve mennesker ble drept.