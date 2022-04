Så langt er seks omkomne hentet opp av sjøen, mens ytterligere 29 er savnet og antatt omkommet, opplyser FNs migrasjonsorganisasjon IOM lørdag.

Forliset skjedde fredag utenfor den libyske byen Sabratha, et mye brukt startsted for forsøk på å krysse Middelhavet til Europa. Årsaken til at trebåten gikk rundt er ikke kjent.

Dette er den seneste i en lang rekke ulykker med til dels lite sjødyktige båter på vei over Middelhavet. Bare den siste uken har minst 53 mennesker mistet livet utenfor den libyske kysten. Tidligere denne måneden druknet flere enn 90 mennesker da den overfylte båten deres forliste flere dager etter avreise