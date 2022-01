Forskere på Universitetet i Agder (UiA) har gjennomført studien, som har vist at å spise frukt én gang om dagen på skolen ikke har påvirket elevenes overvekt i noen særlig grad, skriver Nationen.

– Vi finner ingen effekt fra skolefruktordningen på elevenes vekt, verken positiv eller negativ, sier doktorgradsstipendiat Bente Øvrebø ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved UiA.

Hun er ikke overrasket over funnene og peker på at det er veldig mye som påvirker utviklingen av overvekt og fedme.

– Så det er litt søkt å tro at én frukt eller grønnsak i løpet av skoledagen skal ha mye å si, sier Øvrebø, som legger til at gratis skolefrukt likevel kan føre til et bedre kosthold over tid, og at dette kan ha en god effekt på folkehelsen.