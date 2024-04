Det skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet har etterforsket saken med full styrke etter at vi fikk melding om hendelsen tirsdag morgen. En mann er nå siktet for drap. Etterforskningen til nå tilsier at han ikke har noen relasjon til den avdøde, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere omstendighetene rundt pågripelsen.

Etterforsker bredt

– Det at en person er siktet i saken betyr at vi vurderer at det er sannsynlighetsovervekt for at han har begått drapet. Den videre etterforskningen vil avklare om mistanken mot den siktede styrkes eller svekkes, sier Bruvoll.

Politiet utelukker ikke at det kan være en annen gjerningsperson og politiet fortsetter derfor å etterforske saken bredt.

Politiet i Agder vil fortsatt ha økt beredskap i Agder og sentrum av Arendal.

– Politiet vil fortsette å ha synlig tilstedeværelse av uniformert og sivilt politi. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon for mange, sier fungerende stabssjef Tore Solberg i Agder politidistrikt.

Svensk statsborger

Det var ved 9.30-tiden tirsdag morgen at politi og ambulanse rykket ut til Boots Apotek i Arendal sentrum etter melding om en skadd kvinne, som kort tid senere døde. Kvinnen, en svensk statsborger bosatt i fylket, var ansatt på apoteket.

Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen ble drept, og ifølge Agderposten ble kvinnen knivdrept, noe politiet foreløpig ikke ønsker å bekrefte av hensyn til etterforskningen.

– De pårørende er fortsatt sterkt preget av hendelsen og ønsker ikke at navn og bilde på den avdøde offentliggjøres. Det har politiet respekt for og vil derfor ikke offentliggjøre dette, sier Bruvoll.