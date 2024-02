Det bekrefter Uno-X overfor NTB. Bergens Tidende omtalte saken først.

Eiking skal ha kollidert med en bil.

– Det har gått tilsynelatende OK, og planen er at han skal hjem i ettermiddag. Han er kraftig forslått, men enn så lenge ingen indikasjoner på bruddskader, sier kommunikasjonssjef Magne Haugland til NTB.

Eiking skal ha brukt hjelm da ulykken inntraff. Han var bevisst etter smellen. Sykkelen hans ble imidlertid delt i to som følge av smellen.

Eiking signerte i forrige uke kontrakt med Uno-X. Det kom som en stor overraskelse for mange.

Bergenseren har stått uten lag etter at kontrakten med EF Education-Nippo gikk ut etter forrige sesong.

Uno-X-sjef Thor Hushovd sa i forbindelse med kontraktssigneringen at han håper at Eiking skal finne tilbake til sitt gamle toppnivå. Bergenseren slet tungt forrige sesong.

Eiking kan vise til en sterk 11.-plass sammenlagt i Grand Tour-rittet Vuelta a España fra 2021. Han syklet da sju dager i ledertrøyen. Den gjorde ham til en rytter mange i sykkelsirkuset la merke til.

I forrige uke ble det også kjent at Eiking hadde vært utsatt for et frekt sykkeltyveri hjemme. Det var Fanaposten som først meldte om det. Askøyværingen mistet sitt fremste arbeidsverktøy.