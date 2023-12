Fire ganger tidligere har Lommedalen-mannen stukket av med totalseieren i hurtigsjakk-VM. Det skjedde i 2014, 2015, 2019 og 2022.

– Det betyr masse. Disse hurtigsjakkgullene har jeg måttet slite veldig for. Det er veldig gøy, sa Carlsen til NRK.

I det siste og avgjørende partiet spilte Carlsen med hvite brikker i møte med indiske Praggnanandhaa Rameshbabu. Det endte i remis og en totalsum på ti poeng.

Nordmannen har levert et bunnsolid mesterskap og tapte ikke et eneste av de 13 partiene. Lommedalen-mannen ledet med 0,5 poeng ned til Vladimir Fedosejev før det siste partiet, mens ti andre spillere lå ett poeng bak.

– Ble litt overrasket

Fedosejev spilte en rask remis mot Dmitrij Andrejkin, noe som overrasket Carlsen.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd. Jeg ble litt overrasket da jeg så at det andre partiet ble ferdig med en gang, men så er det ikke sånn at det er ukjent fra andre sporter at andre mer eller mindre gir opp sjansen til gull for å sikre medalje, sa Carlsen til NRK.

Nordmannen innledet med to strake seire i torsdagens to første partier, men han ble relativt raskt enig om remis med hjemmehåpet Nodirbek Abdusattorov i det tredje og nest siste partiet.

Dermed fikk Carlsen en noe lenger pause enn flere av konkurrentene før det skulle avgjøres.

16 titler

– Det føles bra. Jeg tenkte at nøkkelen i dag var det første partiet, for jeg var ikke så fornøyd med de to siste partiene i går. Jeg følte at jeg trengte å vinne to kamper i dag, sa Carlsen i seiersintervjuet med arrangøren.

I tillegg til fem triumfer i hurtigsjakk har også det norske sjakkesset seks gull i lynsjakk og fem VM-titler i langsjakk. Dermed står Carlsen med 16 VM-titler totalt.

Fredag venter lynsjakk-VM for Carlsen og resten av sjakkeliten. Den går over to dager.