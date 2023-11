– Det er en god del skader på stedet. Blant annet skal han ha slått seg gjennom en gipsvegg for å ta seg inn til en veterinær, sier oppdragsleder Erik Andersen i Agder politidistrikt til NTB.

Det var klokken 5.19 at politiet fikk melding fra et vekterselskap om at innbruddsalarmen hadde gått på Grim Torv i Kristiansand. En mann hadde tatt seg inn til en veterinær, en frisør og hos en pizzarestaurant.

– Vi jobber fortsatt på stedet for å få oversikt over hva som er stjålet. Mannen blir kjørt inn i arrest nå, sier Andersen.