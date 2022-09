Tidligere helseminister Bent Høie har skrevet bok om koronatiden. Der avslører han at han var redd for å bryte sammen etter at han hadde opptrådt i flanellsskjorte fra hytta.

«Jeg begynner å bli veldig sliten. Det lyse og jevne humøret mitt blir mørkere og mer ujevnt. Tålmodigheten med dem rundt meg blir mindre.»

Dette skriver tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i boken «Uro, i koronaens tid», som kommer ut neste uke. Boken er ført i pennen sammen med tidligere journalist og ansatt i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Jorunn Litland. Hun er også kjent for å ha ført flere av Høies taler i pennen, som den etter hvert kjente «ungdomstalen».

Smitten økte, mutanten nærmet seg

Bent Høie bruker et helt kapittel på de første ukene i januar 2021. Astra Zeneca-vaksinen ble forsinket, smitten økte, og den britiske varianten kom nærmere.

Han hadde hjemmekontor noen dager og vurderte å bli hjemme i Stavanger i stedet for å ta en helg på hytta.

Men daværende departementsråd Bjørn-Inge Larsen sa, ifølge boken: Nei, dette kan du håndtere fra hytta.

«Han vet at det er der jeg samler krefter, og har nok forstått at jeg er sliten. Så vi drar til fjells. Det føles som om det haster.»

Høie skriver i boken at han forestiller seg at han skal finne roen bare han kommer seg innenfor døren på hytta.

«Men det er ingen ro å finne der heller. Møtene, meldingene, e-postene og telefonsamtalene bare fortsetter å strømme på. Jeg blir mer og mer stresset og kjenner hvordan irritasjonen vokser over dem som krever svar fra meg på det ene og det andre.»

Folk ble bedt om å droppe hytteturen

Folk flest var oppfordret til å holde seg i egen kommune. Vinmonopol i Oslo-området blir stengt. Samtidig velger Høie å holde en pressekonferanse 23. januar. Problemet er at den skjer i flanellsskjorte i egen hytte i Bjerkreim.

Da kommer overskriftene som beskriver hvordan statsministeren hadde bedt folk om å droppe hytteturene, men at helseministeren gir blaffen. TV 2 skrev: «Høie ble varslet om utbrudd av mutert virus – dro rett på hytta.»

Dette plager Bent Høie. Han mener det er urimelig, fordi anbefalingene om å ikke dra på hytta skal ha kommet etter at han dro dit:

«Jeg er vant til skarpe vinklinger etter et langt liv i politikken. Mediene skal stille kritiske spørsmål til dem med makt og myndighet, ikke minst i kriser. Men akkurat disse sakene treffer meg ekstra hardt. Sikkert mest fordi jeg er sliten, men også på grunn av antydningene om at jeg rømmer til hytta midt i en krise.»

Høie: Var redd for å miste grepet

Og på vei hjem fra hytteturen med ektemannen Dag Terje Solvang, kjente helseministeren at han var ved å nå en grense. Han kjente på en helt ny følelse, som hadde sneket seg inn:

«Nå er den der hele tiden, redselen for å miste grepet. Jeg er redd for å glemme ting og redd for at jeg ikke skal greie å tenke klart. Jeg er redd for at jeg skal bryte sammen.»

Han og mannen snakker sammen i bilen. Sykmelding er ingen løsning. Men Høie bestemmer seg for å be statsminister Erna Solberg om mer hjelp.

Fortalte ikke Erna alt

Men selv ikke Bent Høie, som var ansvarlig også for psykisk helse, er direkte da han snakker med sjefen. Han forteller ikke Solberg at han er redd for å miste grepet.

Og han får ingen ekstra statssekretær som han egentlig ønsker.

Men han rokerer internt, og hans politiske rådgiver Saliba Andreas Korkunc blir statssekretær med ansvar for covid-19-saker.