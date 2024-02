83 personer stemte for mistillitsforslaget, mens 60 stemte imot. Tre personer stemte blankt. Høgli må derfor gå av etter kun ett år som Trondheim Ap-leder.

Etter avstemningen kom Høgli med krasse beskyldninger mot blant annet Nidaros-leder Trond Giske fra talerstolen, skriver Adresseavisen.

– Jeg fikk telefon fra Trond Giske 22. mai om at jeg var illojal og tilhenger av AUF, sa Høgli, som la til at Giske skal ha sagt til henne at hun skulle kastes på et ekstraordinært årsmøte.

– Stemmer ikke

Konflikten skal ifølge Høgli skyldes at partikontoret ansatte AUF-eren Emilie Græsli i valgkamporganisasjonen. Græsli hadde frontet AUFs oppgjør med Giske i 2020.

Giske avviste tidligere på kvelden at han hadde spilt opp til bråk i forkant av møtet. Etterpå nektet han for at han hadde sagt at Høgli skulle kastes.

– Det stemmer absolutt ikke, sier han til Adresseavisen.

– Det er rett og slett ikke sant. Det er ingen som har truet henne med noe som helst. Men, akkurat i en sånn situasjon, får vi ha litt takhøyde for at det kommer noen harde ord, sier Giske til Nidaros.

Munnhoggeri

Giske sa tidligere på kvelden fra talerstolen at mistillitsforslaget, som kom fra Østbyen arbeiderlag, var et legitimt forslag. Han sa at maktkamper kan være tøffe.

– Det kan være veldig tøft. Da Gro overtok etter Reiulf, eller Jens etter Thorbjørn, var det også tøft, sa Giske.

Han var kritisk til at flere gikk ut i mediene i forkant av møtet, en kritikk som tidligere gruppeleder Roar Aas lot seg provosere av:

– Jeg blir provosert over det du sier, Trond, når du kritiserer medieutspill. For dette startet med et medieutspill der dere dro hele partiledelsen gjennom søla. Så kommer dette med mistillit – det er svært krevende, sa Aas.

– Mangler sidestykke

Politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen skriver at fredagens dramatikk mangler sidestykke.

– Trondheim Ap er vant til bråk, men det som foregår på Prinsen hotell nå, mangler sidestykke. Partilaget i byen som en gang ble regnet som en bastion i Arbeiderpartiet, holder nå på å rive seg selv i fillebiter, skriver hun i Adresseavisen.

– Da partiveteran Arnfinn Brechan under debatten sa at partiet er sin egen verste fiende, gikk det et talende sukk gjennom forsamlingen, skriver Sandvik videre.

– Alvorlig

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng var til stede i Trondheim fredag kveld. Hun sa til TV 2 før avstemningen at det er første gang hun har vært på et årsmøte hvor det fremmes mistillit mot sittende leder.

– Det er alvorlig når du kommer til årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti, så handler alt om person, konflikter og ikke noe fokus på politikk.

– Jeg skjønner veldig godt at medlemmer i Trondheim Ap er lei for det. De ønsker å bruke dette som et politisk verksted. Jeg vil mane til samling og sterkt oppfordre dette årsmøtet til å bruke denne helgen til å samles om politikk og framstå som et samlet lag, sier Stenseng.