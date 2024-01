– Vi har ikke gått til søksmål for å få samvær med andre fanger på SHS. Jeg sa det fire ganger i går. Staten hører jo ikke etter, kom det oppgitt fra Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik, i retten tirsdag formiddag.

Han avbrøt prosessfullmektig Kristoffer Nerland for staten midt i drøftelsen om den terrordømte 44-åringen kan ha samvær med andre straffedømte på særlig høyt sikkerhetsnivå.

– Du kan ikke sitte og ikke høre etter og så si dagen etter at jeg er uetterrettelig, sa Storrvik etter å ha hørt på Nerland hos regjeringsadvokaten.

Breivik har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene hans er i strid med menneskerettighetene. Han har ingen omgang med andre mennesker i fengselet enn ansatte i Kriminalomsorgen eller advokaten sin.

Det avstengte celleområdet inne i Ringerike fengsel deler Breivik med en annen innsatt, men vedkommende er dømt for drap på en medfange og de to møter aldri hverandre.

– Når vi sier at Breivik lyver så mener vi at Breivik lyver og at han lyver til Storrvik som bringer dette videre, sa Nerlands kollega, advokat Andreas Hjetland, da dommeren ba regjeringsadvokatene forklare sine påstander om løgn.