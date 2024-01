– Luftambulanse og redningshelikopter er på vei til stedet, skriver Agder politidistrikt.

Operasjonsleder Eyvind Formoe sier til NTB at politiet ble varslet om et stort hull i isen og at noen kunne ha falt i vannet. Senere oppdaget politiet maskinen i vannet.

Det er så langt uvisst om det var personer i maskinen eller ikke, og politiet har heller ikke fått beskrivelser fra vitner som skal ha sett maskinen kjøre utfor brygga.

Klokken 16.22 opplyser politiet at en luftambulanse med dykkere har ankommet brygga.