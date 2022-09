Dronningens død har etterlatt Storbritannia i sjokk etter at beskjeden kom torsdag kveld. BBC hadde allerede ryddet sendeflatene, og alle deres TV-folk var kledd i svart. Fredag er alt annet ryddet av veien.

I gatene går mange sørgende, og det danner seg flokker i parker, ved slott og andre offentlige steder. Utenfor Buckingham Palace har mange lagt ned blomster. Slottet har bedt folk heller legge ned blomster i Green Park og Hyde Park. Blomstene som er lagt ned utenfor slottsportene, flyttes til Green Park.

Mange gråter mens de legger ned blomster.

– Hun har gjort en så fantastisk jobb for landet vårt. Jeg respekterer hennes kristne tro, jeg er veldig lei meg for at vi har mistet en så fantastisk monark, sier en av de sørgende der, Rose, til The Guardian.

Avisa skriver at øynene hennes fylles med tårer når hun forteller at faren hennes nylig døde, og at hun nå sørger for både ham og dronningen.

– Jeg er lei meg for at moren din døde

Jane og Glenn Oxford forteller at de ikke klarte å få tak i blomster å legge ned, ettersom alle butikkene nær slottet var utsolgt.

– Vi måtte bare komme, fordi hun har betydd så mye for alle. Hun ga sitt liv til dette landet, og jeg synes det er så spesielt, sier Jane mens tårene presser på.

BBC skriver at nasjonen sørger.

– Datteren min sa i går at hennes barn aldri vil kjenne dronningen. At det er et tap for dem, sier en sørgende, Christine, til BBC. En annen forteller at hun sto opp tidlig for å besøke slottet sammen med datteren før hun skulle på skolen.

Datteren har skrevet et brev til kong Charles som hun ville legge ned, sier moren.

– Jeg er veldig lei meg for at moren din døde, skrev datteren.

Australske Norman Ashley sier til The Daily Mail at den nye æraen i det britiske monarkiet vil være en samlende kraft for verden midt i krisene skapt av Ukraina-krigen.

– Dette betyr mye for oss fordi hun var dronningen av Australia. Union Jack er i flagget vårt, og nærheten mellom oss kunne ikke ha vært større, sier han.

– Det er veldig trist. Veldig, veldig trist. Som alle andre sier, har hun vært en del av livet vårt, sier kona Christine Ashley.

Tusenvis har samlet seg

Sky News skriver at er store forsinkelser i all offentlig transport i London som følge av at mange vil vise sin respekt. Transportmyndighetene ba alle lytte til beskjeder og sørge for at sikkerheten ivaretas i trengselen.

Flere tusen har vært utenfor slottet fredag formiddag. Ifølge britiske medier passerer de fleste i stillhet, men mange stopper opp og tar seg et øyeblikk for å la virkeligheten synke inn. Det er joggere, syklister, dresskledde forretningsfolk og helt vanlige folk fra alle samfunnslag som møter opp. Mange legger ned blomster.

På et av kortene som er lagt ned, står det: «En mor, en bestemor og en oldemor. Din innsats her er over». Ifølge Sky News står det på et annet kort: «Dronningen i våre hjerter», mens det på et kort fra et barn enkelt og greit står «Jeg elsker dronningen».

– Hun var en så vidunderlig kvinne, sier Kay McClement til The Guardian. Hun la ned blomster utenfor Balmoral-slottet, der dronningen oppholdt seg da hun døde.

Lokale myndigheter har leid inn egne busser som kan frakte sørgende til Balmoral fra landsbyene Braemar og Ballater. Det er for å unngå at veiene korker seg helt igjen av parkerte biler og køer.

Også utenfor Windsor Castle legger folk ned blomster som blir tatt inn på eiendommen på kvelden og plassert utenfor slottskapellet. Det legges i tillegg ned blomster utenfor en lang rekke av de øvrige kongelige eiendommene.