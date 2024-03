I forrige uke ble det klart at belgisk-nederlandske Ventyr vant rettighetene til å bygge ut 1,4 gigawatt havvindkapasitet i Nordsjøen.

I den forbindelse har Volt Power Analytics og Boston Consulting Group regnet på hvordan havvindparken vil påvirke strømprisen når den kommer i drift. Sørlige Nordsjø II vil være i drift i prissone NO2, som dekker Sørlandet og deler av Telemark og Vestlandet.

Med den nye vindparken vil NO2 ha et kraftoverskudd med markant innvirkning på prisene, slår analysen fast.

– Basert på våre prissimuleringer forventer vi et fall i den årlige gjennomsnittsprisen i NO2 på opptil 10 øre per kilowattime (kWh), sammen med en høyere forekomst av timer med priser nær 0 øre/kWh, sier Katinka Bogaard, som er administrerende direktør i Volt Power Analytics, i en pressemelding.

For resten av landet estimerer analysen et prisfall på mellom 3 og 8 øre/kWh fra 2031 og framover.

I praksis kommer imidlertid ikke strømprisen til å falle fullt så mye, ifølge Robert Hjorth, som leder Boston Consulting Groups havvindarbeid i Norden.

– Lavere strømpriser vil øke etterspørselen. Ny industri, som for eksempel datasentre til kunstig intelligens, kan gjøre at strømforbruket blir høyere enn forventet og at prisinnvirkningen fra Sørlige Nordsjø II følgelig blir dempet, sier han i pressemeldingen.