Skal man tro vakthavende meteorolog Marek Ratajczak i Meteorologisk institutt blir helgen et testament til ordtaket «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær».

– Det er mange steder det er gode muligheter for å ta seg en tur til helgen, dersom man kler seg etter vær og temperatur, sier Ratajczak til NTB.

Men selv om de barske skigåerne som stiller til start på Rena på lørdag slipper unna styggeværet som de opprinnelige birkebeinerne måtte lide gjennom i år 1205, kan det hende flere bør fylle sekken med litt ekstra skismøring i tillegg til den symbolske vekten til kongebarnet.

I lavlandet er det nemlig meldt sludd og regn, mens det på fjellet over Østerdalen er ventet minusgrader med snø og frisk bris.

– Ta inn hagemøblene

For selv om de siste dagene har gitt en smakebit på våren flere steder i landet, har ikke kong Vinter planer om å slippe grepet om Norge med det første, ifølge meteorologen.

– Vinteren er ikke over. Mars kan fortsatt by på en god del vintervær, så det er for tidlig å si seg ferdig med den, sier Ratajczak.

– Temperaturene synker over hele landet inn mot helgen.

Meteorologen råder spesielt folk på Sunnmøre og i Nordland til å ta noen grep for å unngå rot og kaos i hagen når vinterstormene hiver innover kysten de kommende dagene.

– Dersom man har funnet fram hagemøblene når det fine vårværet kom, kan det være lurt å ta dem inn igjen, råder han.

Snø til påske

Likevel kan vinterværet by på gode nyheter for alle som ser fram til påskeferie på fjellet.

– Det er helt klart muligheter for mer snø til fjells før påske, forsikrer meteorologen.

– Det som kommer av nedbør blir snø der.

Folk bør imidlertid være oppmerksom på at det er betydelig snøskredfare i den norske fjellheimen.

Skientusiaster som har gledet seg til randonee-tur i Hallingdal, Jotunheimen, Indre Sogn, Indre Fjordane og Vest-Telemark i overskuelig framtid kan nemlig ende opp med å bli skuffet, da faren for snøskred forblir høy.

Helgens værvinner

Meteorologen spår at helgens værvinner blir Trøndelag, selv om det ikke blir knallvær der heller.

– I Trondheim blir det en god del opphold, og kanskje til og med sol på søndagen, sier Ratajczak.

Det ligger også an til greit vær til søndagsturen i hovedstaden Oslo, der den tidlige vårsolen kan dukke opp i løpet av formiddagen.

Vestlandsbyen Bergen trosser også stereotypene, og det ligger an til en tørr helg der paraplyen kan bli hjemme, dog ikke på fredagen. Også folk i Ålesund og Kristiansand kan la gummistøvlene stå i gangen.

Tromsø må til kontrast belage seg på snø og minusgrader.

– Det er ikke noe knallvær i vente, men det blir helt greit for de fleste, sier meteorologen.