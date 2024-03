Bekymringen for det harde presset på praksisstudentene deler fagforeningene til journalist- og sykepleierstudentene til NRK.

– Vi hører historier om praksisplasser som kommer med utsagn om at de ikke trenger å leie inn erstatning ved sykdom fordi avdelingen har sykepleierstudent. Det er uholdbart, sier studentlederen i Norsk Sykepleierforbund, Daniel Tørresvoll Stabu, til kanalen.

Store deler av sykepleierstudiet er praksisrettet hos ulike institusjoner og avdelinger.

– Spesielt under første praksisperiode får vi flere tilbakemelding om praksissjokk. At man har en forestilling om hvordan helsevesenet er, som ikke er helt i samsvar med realiteten, forteller Tørresvoll Stabu.

På journalistikkstudiet er det flere praksiselever som føler at de går i veien for andre ansatte.

– Journaliststudenter har ofte ikke samme kapasitet som journalister som har vært i yrket i flere tiår. Jeg tror derfor man kan føle seg litt som en belastning, i og med at man ikke leverer i like stor grad som «alle andre», sier Regine Lund Kristensen til NRK. Hun er leder i NJ Student, studentorganisasjonen til Norsk Journalistlag.

Kristensen tror også at flere praksisstudenter kvier seg for å registrere overtidstimer. Journalistikkstudiet er et av få hvor studentene får betalt for jobben.

– Som praktikant er det nok en del som kanskje kunne tenkt seg å ikke skille seg ut i mengden, og kanskje man derfor kvier seg for å be om de ekstra pengene på lønna, sier hun.